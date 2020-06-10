Зеленский пьет кофе в Хмельницком. Фото: Офис президента Украины

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Чернигове. Трансляцию проводили украинские СМИ.

Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали, — обратился он к журналистам в начале подхода к прессе.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что полицейские составили административные материалы по ст. 44−3 (нарушение правил карантина) на владельца кафе и посетителей. Штрафы выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, его первому заместителю Сергею Трофимову, главному государственному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, председателю Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрию Габинету и Хмельницкому городскому голове Александру Симчишину. Вскоре материалы перепадут в суд.

В полиции напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан — от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Напомним, 3 июня на сайте Офиса президента опубликовали фото, на котором видно, как Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителем Сергеем Трофимовым, мэром Хмельницкого Александром Симчишиним и другими сидят внутри кафе.

При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по оказанию услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырем посетителям одновременно.

Впоследствии президент заявил, что они зашли в помещение по приглашению владельцев для проведения проверки. Зеленский убеждал, что готов заплатить штраф, если он нарушил карантинные правила.