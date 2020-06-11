Новини України: Зеленський розповів, чи вдалося “зробити їх разом”

https://racurs.ua/ua/n139556-zelenskyy-rozpoviv-chy-vdalosya-zrobyty-yih-razom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи вдалося йому реалізувати гасло передвиборчої кампанії «Зробимо їх разом!» та чим воно відрізняється від передвиборчої програми «Жити по-новому», з якою його попередник Петро Порошенко переміг на президентських виборах у 2014 році.

Ми їх дійсно зробили. А вони жити по-новому не змогли, — заявив Зеленський в інтерв’ю УП.

Також він переконаний, що оточення не тримає його в інформаційному вакуумі.

Ні… Я знаю, що відбувається. Це означає, що я не у вакуумі. І я точно не перебуваю у теплій ванні. Тут би хоч до душика дійти, — резюмував глава держави.

За словами Зеленського, його команда «каже йому правду».

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що президент працевлаштував у владі понад 30 «кварталівців» і їхніх знайомих.