Безвіз із ЄС: кількість поїздок за три роки перевищила чисельність населення України

Безвіз із ЄС. Фото: ZN

https://racurs.ua/ua/n139555-bezviz-iz-ies-kilkist-poyizdok-za-try-roky-perevyschyla-chyselnist-naselennya-ukrayiny-dps.html

Ракурс

Безвіз із ЄС діє вже три роки. З 11 червня 2017 року українські громадяни можуть вільно подорожувати Європою і активно користуються цією можливістю.

За три роки українці здійснили майже 49 млн поїздок до країн Євросоюзу як за біометричними паспортами, так і не біометричними документами. Таку статистику наводить прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Найчастіше наші громадяни перетинали кордон Польщі. Також спостерігалася активність на кордонах із Угорщиною та Румунією. Менш активно українці користувалися пунктами пропуску, розташованими на кордоні зі Словаччиною.

Усе частіше наші громадяни для подорожей вибирають авіаційний транспорт, а морське сполучення користується найменшою популярністю.

У ДПСУ зазначають, що кожного року пасажиропотік збільшується. Так, у 2018 році кількість поїздок до країн ЄС становила 17,5 млн, а у 2019 році кількість поїздок зросла до 18,65 млн.

Пандемія коронавірусу негативно вплинула на кількість поїздок до країн ЄС. Водночас за перші два місяці цього року українці здійснили 3 млн поїздок, а за аналогічний період минулого року — 2,3 млн поїздок.

Як раніше писав «Ракурс», у Єврокомісії заявили, що пандемія коронавірусу не вплине на дію безвізового режиму з ЄС. Безвіз із Євросоюзом і надалі буде діяти для громадян України.