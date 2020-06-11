Безвиз с ЕС: количество поездок за три года превысило численность населения Украины

Безвиз с ЕС. Фото: ZN

https://racurs.ua/n139555-bezviz-s-es-kolichestvo-poezdok-za-tri-goda-prevysilo-chislennost-naseleniya-ukrainy-gps.html

Ракурс

Безвиз с ЕС действует уже три года. С 11 июня 2017 года украинские граждане могут свободно путешествовать по Европе и активно пользуются этой возможностью.

За три года украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза как по биометрическим паспортам, так и по не биометрическим документам. Такую статистику приводит пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Наиболее часто наши граждане пересекали границу Польши. Также наблюдалась активность на границах с Венгрией и Румынией. Менее активно украинцы пользовались пунктами пропуска, расположенными на границе со Словакией.

Все чаще наши граждане для путешествий выбирают авиационный транспорт, а морское сообщение пользуется наименьшей популярностью.

В ГПСУ отмечают, что с каждым годом пассажиропоток увеличивается. Так, в 2018 году количество поездок в страны ЕС составляло 17,5 млн, а в 2019 году количество поездок возросло до 18,65 млн.

Пандемия коронавируса негативно отразилась на количестве поездок в страны ЕС. Тем не менее, за первые два месяца этого года украинцы совершили 3 млн поездок, а за аналогичный период прошлого года — 2,3 млн поездок.

Как ранее писал «Ракурс», в Еврокомиссии заявили, что пандемия коронавируса не повлияет на действие безвизового режима с ЕС. Безвиз с Евросоюзом и в дальнейшем будет действовать для граждан Украины.