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Ракурс
Снег в Африке выпал в июне, появились невероятные фото и видео

Южную Африку засыпало снегом, появились невероятные фото и видео

11 июн 2020, 11:07
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Снег в Африке выпал в июне. Жители Западно-Капской провинции ЮАР сегодня утром поделились потрясающими фото и видео заснеженных населенных пунктов.

Ранее синоптики прогнозировали снегопады в ЮАР и Лесото, которые должны были начаться в регионе с 10 июня. Небольшой снег также ожидался в столице страны Кейптауне. Отметим, что наше лето — южноафриканская зима, в это время в Кейптауне становится прохладно и сыро.

Всего на вершинах горных хребтов мыса на этой неделе выпадет до 25 см снега. В населенных пунктах, расположенных на высоте 1400 м, снег может задержаться из-за падения температуры воздуха до минусовых показателей. Снегопады будут идти в Южной Африке до пятницы, сообщает Snow Report SA.

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Напомним, большая часть Западно-Капской провинции ЮАР находится в области Капских гор — с высотами от 1000 до 2300 м. Климат провинции меняется от региона к региону с прохладной и дождливой зимой и жарким летом.

Источник: Ракурс


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