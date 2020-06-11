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Ракурс
Сніг в Африці випав у червні, з’явилися неймовірні фото і відео

Південну Африку засипало снігом, з’явилися неймовірні фото і відео

11 чер 2020, 11:07
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Сніг в Африці випав у червні. Мешканці Західно-Капської провінції Південно-Африканської Республіки сьогодні зранку поділилися приголомшливими фото та відео засніжених населених пунктів.

Раніше синоптики прогнозували снігопади у ПАР та Лесото, які мали розпочатися у регіоні з 10 червня. Невеликий сніг також очікувався у столиці країни Кейптауні. Зауважимо, що наше літо — південноафриканська зима, в цей час у Кейптауні стає прохолодно та вогко.

Загалом на вершинах гірських хребтів мису цього тижня випаде до 25 см снігу. У населених пунктах, розташованих на висоті 1400 м, сніг може затриматися через падіння температури повітря до мінусових показників. Снігопади йтимуть у Південній Африці до п’ятниці, повідомляє Snow Report SA.

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Сніг в Африці випав у червні / Фото: Snow Report SA у Фейсбук

Нагадаємо, велика частина Західно-Капської провінції ПАР знаходиться в області Капських гір — з висотами від 1000 до 2300 м. Клімат провінції змінюється від регіону до регіону з прохолодною і дощовою зимою й жарким літом.

Джерело: Ракурс


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