Новости Украины: Зеленский рассказал об успехе лозунга «сделаем их вместе»

https://racurs.ua/n139556-zelenskiy-prokommentiroval-uspeh-predvybornogo-lozunga-sdelaem-ih-vmeste.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, удалось ли ему реализовать лозунг предвыборной кампании «Сделаем их вместе!» и чем он отличается от предвыборной программы «Жить по-новому», с которой его предшественник Петр Порошенко победил на президентских выборах в 2014 году.

Мы их действительно сделали. А они жить по-новому не смогли, — заявил Зеленский в интервью УП.

Также он убежден, что окружение не держит его в информационном вакууме.

Нет… Я знаю, что происходит. Это значит, что я не в вакууме. И я точно не нахожусь в теплой ванне. Тут бы хоть в душик сходить, — резюмировал глава государства.

По словам Зеленского, его команда «говорит ему правду».

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что президент трудоустроил во власть более 30 «кварталовцев» и их знакомых.