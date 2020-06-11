Протесты в Киеве: К Зеленскому пришли родственники пленных, а к Шмыгалю — представители детских лагерей, скриншот видео

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Митинги в Киеве проходят утром 11 июня вблизи Офиса президента и здания Кабинета министров.

К Владимиру Зеленскому пришли матери и родственники пленных в оккупированном Донбассе, а к Денису Шмыгалю — представители детских оздоровительных лагерей.

На Банковой у президента требуют встретиться с родственниками тех, кто до сих пор содержится в подвалах так называемых ДНР-ЛНР, а также активизировать процесс освобождения украинских узников Кремля.

Под Кабмин пришли требовать открыть оздоровительные санатории, поскольку в начале недели Минздрав еще не планировал разрешать работу лагерей и детских центров. После того, как в интернете поднялась волна возмущения, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал в ближайшее время издать рекомендации по поводу их открытия.

Сотрудница детского лагеря «Лазурная радуга» в Кирилловке Запорожской области рассказала Pavlovskiy News, что не видит разницы между открытием детских учреждений и взрослых санаториев, которым сначала хотели разрешить работу в связи со смягчением карантина.

Мы работаем только три месяца в году. Если сейчас не откроемся, то в следующем году лагеря уже может не быть, — заявила маркетинговый директор лагеря «Небесная радуга».

Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали рекордный прирост новых больных COVID-19, поэтому министр Степанов будет предлагать усилить карантинные мероприятия.