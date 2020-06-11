В Украине новый антирекорд COVID-19. Фото: Ракурс

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В Украине установлен новый антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки инфицировались 689 украинцев, в том числе 19 детей и 65 медработников. Столь высокого суточного показателя заражения не фиксировали в Украине за весь период эпидемии коронавируса.

За сутки госпитализированы 134 пациента. Излечились от коронавируса 372 человека, умер — 21 человек. Такую статистику озвучил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 29 тыс. 70 человек, в том числе 2 тыс. 92 ребенка и 5 тыс. 249 медиков. От инфекции скончались 854 человека. Излечился от коронавируса 13 тыс. 141 пациент.

Худшие показатели по инфицированию за сутки зафиксированы во Львовской (125), Киевской (54) и Ровенской (53) областях. В Киеве за последние сутки инфицировался 91 человек.

Степанов заявил, что на протяжении последней недели наблюдается повышенный уровень заражения коронавирусом. Министр считает, что в этом виноваты сами украинцы, которые после смягчения ограничений решили полностью игнорировать правила безопасности.

Министр уточнил, что карантин не отменен и опасность заражения остается очень высокой. Степанов призвал всех граждан строго соблюдать правила безопасности.

Министр добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Минздрав будет вынужден ужесточить карантинные ограничения.

Как ранее писал «Ракурс», на Волыни решили ужесточить карантинные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.