В Україні новий антирекорд COVID-19. Фото: Ракурс

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В Україні встановлений новий антирекорд із зараження коронавірусом. За останню добу інфікувалися 689 українців, зокрема 19 дітей і 65 медпрацівників. Такого високого добового показника зараження не фіксувалося в Україні від початку епідемії коронавірусу.

За добу госпіталізовано 134 пацієнти. Вилікувалися від коронавірусу 372 особи, помер — 21 хворий. Таку статистику озвучив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом від початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися 29 тис. 70 осіб, зокрема 2 тис. 92 дитини та 5 тис. 249 медиків. Від інфекції померло 854 особи. Вилікувався від коронавірусу 13 тис. 141 пацієнт.

Найгірші показники щодо інфікування за добу зафіксовано у Львівській (125), Київській (54) і Рівненській (53) областях. У Києві за останню добу інфікувалася 91 особа.

Степанов заявив, що протягом останнього тижня спостерігається підвищений рівень захворювання на коронавірус. Міністр вважає, що у цьому винні самі українці, які після пом’якшення обмежень вирішили повністю ігнорувати правила безпеки.

Міністр підкреслив, що карантин не скасовано і небезпека зараження залишається дуже високою. Степанов закликав усіх громадян дотримуватися правил безпеки.

Міністр додав, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації карантинні обмеження будуть посилени.

Як раніше писав «Ракурс», на Волині вирішили посилити карантинні обмеження через погіршення епідеміологічної ситуації.