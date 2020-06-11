В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за минувшие сутки обнаружили у еще 91 человека, в том числе у пяти медиков.

Таким образом, в столице за все время эпидемии зафиксирован уже 3 тыс. 671 случай этого заболевания. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания — 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, четыре девочки в возрасте от четырех до 13 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и четыре мальчика в возрасте от трех до семи лет.

Десять больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Шевченковском районе столицы — 24. В Соломенском и Святошинском районах Киева обнаружили по 12 больных, Днепровском районе — 10 новых случаев.

Также в столице за сутки зафиксированы четыре летальных случая. Всего коронавирус унес жизни уже 84 киевлян.

Излечились от коронавируса за сутки 68 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 1 тыс. 53 жителя столицы.

Вирус не отступал. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности! — подчеркивает мэр Киева.

Напомним, вчера в Киеве зафиксировали 57 случаев коронавируса. Кличко сообщал, что в столице на карантин закроют один из детсадов, а также еще два детсада не будут открывать из-за вспышки COVID-19 среди персонала.