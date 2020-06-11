У Києві триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу виявили у ще 91 особи, зокрема у п’ятьох медиків.

Таким чином, у столиці за весь час епідемії зафіксовано вже 3 тис. 671 випадок цього захворювання. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання — 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв, чотири дівчинки віком від чотирьох до 13 років, 28 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв та чотири хлопчики віком від трьох до семи років.

Десятьох хворих госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано у Шевченківському районі столиці — 24. У Солом’янському та Святошинському районах Києва виявлено по 12 хворих, Дніпровському районі — 10 нових випадків.

Також у столиці за добу зафіксовано чотири летальні випадки. Загалом коронавірус забрав життя вже 84 киян.

Вилікувалися від коронавірусу за добу 68 людей. Всього з початку епідемії одужали 1 тис. 53 киянина.

Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! — наголошує мер Києва.

Нагадаємо, вчора в Києві коронавірус виявили у 57 осіб. Кличко повідомляв, що в столиці на карантин закриють один із дитсадків, а також ще два дитсадки не відкриватимуть через спалах COVID-19 серед персоналу.