Поблизу посольства США в Багдаді вибухнула ракета. Фото: ZN

https://racurs.ua/ua/n139546-poblyzu-posolstva-ssha-v-bagdadi-vybuhnula-raketa.html

Ракурс

Вибух ракети стався сьогодні вночі в Багдаді. Ракета впала в так звану «зелену зону» і розірвалася неподалік від будівлі посольства США.

Також у «зеленій зоні» розташовані урядові будівлі, повідомляє Reuters.

За словами свідків інциденту, після вибуху в посольстві США включилася сирена. Військові також підтвердили ракетний обстріл. Відповідальність за атаку на себе ніхто не взяв.

Силовики встановили, що ракету було запущено поблизу Народного стадіону в Багдаді.

Зазначається, що ракетний удар завдано напередодні першого етапу стратегічного діалогу між США й Іраком, під час якого повинні обговорюватися питання взаємодії країн у сферах політики, безпеки, енергетики та культури.

Як раніше писав «Ракурс», Іран завдав ракетного удару по двох військових базах США в Іраку. За даними американської сторони, Іран застосував понад 10 ракет.