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Ракурс
На Харківщині п'яний чоловік підірвав себе гранатою. Фото: ru.sputnik.md

На Харківщині п’яний чоловік підірвав себе гранатою

11 чер 2020, 08:19
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У Харківській області вчора пізно ввечері сталася надзвичайна подія. У селищі міського типу Краснопавлівка, яке розташоване у Лозівському районі, чоловік підірвав себе гранатою.

Інцидент стався у районі лісосмуги. На спецліцію поліції 102 повідомлення про вибух надійшло близько 22.30, повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

На місце інциденту виїхали оперативники та вибухотехніки. За інформацією свідків, загиблий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від отриманих поранень він загинув на місці. Поліція проводить огляд місця події.

Факт події зареєстровано у Єдиному обліку Лозівського відділу поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Усі обставини події встановлюються.

Як раніше писав «Ракурс», в одній із житлових багатоповерхівок Києва прогримів вибух. На сходовому майданчику вибухнула граната, якою вирішив похвалитися чоловік перед своїми товаришами по чарці.

Джерело: Ракурс


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