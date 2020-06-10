Уряд почав виконувати угоду з МВФ з обману фонду — екс-міністр освіти, фото — Весті

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Ракурс

Угоду з Міжнародним валютним фондом Кабінет міністрів України почав виконувати із обману фонду. З такими звинуваченнями на адресу уряду звернулася у Фейсбук колишній міністр освіти України Анна Новосад.

Вона переконує, що уряд сьогодні зробив крок до того, аби не виконати один з пунктів меморандуму з МВФ, у якому йдеться про збільшення капітальних інвестицій в шкільну інфраструктуру.

У тексті документу Україна зобов’язується збільшити капітальні інвестиції у шкільну інфраструктуру, зокрема на відновлення будівель, — стверджує Новосаді додає, що у бюджеті-2020 відповідні асигнування (3,5 млрд грн) на капітальні ремонти шкіл закладалися.

Однак сьогодні уряд виділив 2,7 млрд грн зі стабілізаційного фонду для боротьби з COVID-19 на доплати структурам МВС. Раніше в цей фонд з бюджету освіти і науки перекинули 4,9 млрд грн.

Скільки з цього фонду отримала освіта та наука? Підкажіть, може, я щось пропустила. За моїми розрахунками, отримали НУЛЬ — на забезпечення шкіл та інших закладів освіти засобами захисту, на проведення безпечного ЗНО, на доплати інструкторам під час проведення ЗНО. Можна передбачити, що і на ремонти шкіл буде НУЛЬ. Щось пішло не так у перший же день виконання домовленостей з МВФ, — заявила Новосад.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що уряд підняв доплати працівникам Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо задіяні у боротьбі з коронавірусом. Для цього Кабмін вирішив виділити з бюджету відомству Арсена Авакова додатково 2,7 млрд грн. Доплати отримають співробітники Нацполіції, апарату Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, адміністрації Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що під час карантину надбавки можуть отримувати не тільки медики, а й працівники соціальної сфери.