Новости Украины: Правительство начало выполнять меморандум МВФ с обмана фонда — экс-министр образования, фото — Вести

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Ракурс

Соглашение с Международным валютным фондом Кабинет министров Украины начал выполнять с обмана фонда. С такими обвинениями в адрес правительства обратилась в Фейсбук бывший министр образования Украины Анна Новосад.

Она утверждает, что правительство сегодня сделало шаг к тому, чтобы не выполнить один из пунктов меморандума с МВФ, в котором говорится об увеличении капитальных инвестиций в школьную инфраструктуру.

В тексте документа Украина обязуется увеличить капитальные инвестиции в школьную инфраструктуру, в частности на восстановление зданий, — утверждает Новосад и добавляет, что в бюджете-2020 соответствующие ассигнования (3,5 млрд грн) на капитальные ремонты школ закладывались.

Однако сегодня правительство выделило 2,7 млрд грн из стабилизационного фонда для борьбы с COVID-19 на доплаты структурам МВД. Ранее в этот фонд из бюджета образования и науки перебросили 4,9 млрд грн.

Сколько из этого фонда получили образование и наука? Подскажите, может, я что-то пропустила. По моим расчетам, получили НОЛЬ — на обеспечение школ и других учебных заведений средствами защиты, на проведение безопасного ВНО, на доплаты инструкторам при проведении ВНО. Можно предположить, что и на ремонты школ будет НОЛЬ. Что-то пошло не так в первый же день выполнения договоренностей с МВФ, — заявила Новосад.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что правительство подняло доплаты работникам Министерства внутренних дел, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом. Для этого Кабмин решил выделить из бюджета ведомству Арсена Авакова дополнительно 2,7 млрд грн. Доплаты получат сотрудники Нацполиции, аппарата Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, администрации Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что во время карантина надбавки могут получать не только медики, но и работники социальной сферы.