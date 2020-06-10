11 июня праздник: день Феодосии Колосяницы и годовщина перехода Украины на европейское время, фото — Прямой

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В четверг, 11 июня, отмечают день Феодосии Колосяницы. Такое название связано с тем, что в это времени начинает колоситься рожь, оформляется колос. Православная церковь в этот день вспоминает мученицу Феодосию деву Тирскую (307−308) и преподобную мученицу Феодосию деву Константинопольскую (700−730).

Название «Колосяница» праздник получил из-за того, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня — «Гречишница».

В народе замечали: «Колосится рожь — много грибов найдешь». Также говорили: «Две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает».

Считалось, что рожь с этого дня идет в колос. От того, как наливалось зерно, оценивали и будущую цену хлеба.

11 июня именины отмечают Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот, Варнава, Феликс.

В этот день в мировой истории и истории Украины произошли интересные события. В 1990 году Верховная Рада УССР изменила порядок исчисления времени на территории Украины. Еще советскую республику присоединили к восточноевропейской временной зоне. С тех пор в Украине время на час отличается от московского, что более соответствует часовым поясам.

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В 1895 году по маршруту Париж — Руан провели первые в мире автогонки. Средняя скорость победителя Эмиля Левассо составляла 24 км/ч. 11 июня 1955 года во время гонки Ле-Мана во Французской республике произошло самая ужасная автокатастрофа в истории: 84 погибших и 120 раненых.

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