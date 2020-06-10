Завтра — свято Феодосії Колосяниці і річниця переходу України на європейський час, фото — Прямий

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У четвер, 11 червня, відзначають день Феодосії Колосяниці. Така назва пов’язана з тим, що цієї пори починає колоситися жито, оформляється колос. Православна церква в цей день згадує мученицю Феодосію діву Тирську (307−308) і преподобну мученицю Феодосію діву Константинопольську (700−730).

Назву «Колосяниця» свято отримало за те, що з цього дня починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить прийшов термін для посіву гречки. Звідси ще одна назва дня — «Гречишниця».

У народі помічали: «Колоситься жито — багато грибів знайдеш «. Про жито також говорили: «Два тижні зелениться, два тижні колоситься, два тижні відцвітає, два тижні наливає, два тижні підсихає".

Вважалося, що жито з цього дня йде в колос. І чим воно буде рясніше галете зерном, тим спокійніше буде на душі селянина. Від того, як наливалося зерно, оцінювали й майбутню ціну хліба.

11 червня іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава, Фелікс.

Цього дня в світовій історії та історії України сталися цікаві події. У 1990 році Верховна Рада УРСР змінила порядок обчислення часу на території України. Ще радянську республіку приєднали до східноєвропейської часової зони. Відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам.

11 червня 1453 року впала під ударами турків Візантійська імперія. У 1742 році американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту, а у 1770 році Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.

11 червня 1888 року у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам’ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова.

У 1895 році за маршрутом Париж — Руан провели перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год. 11 червня 1955 року під час перегонів Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених.

110 років тому, 11 червня 1910 року, народився Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.