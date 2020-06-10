Дело MH-17: на суде заявили о свидетеле транспортировки «Бука» и запуска ракеты, фото — Громадське

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Дело MH-17 продолжает рассматривать суд в Нидерландах. Сегодня прокуратура Нидерландов заявила о наличии анонимного свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету на Донбассе летом 2014 года.

Этот человек, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, который остался после ее запуска.

Об этом заявили во время сегодняшних слушаний по делу о катастрофе MH17, сообщает издание nu.nl. Представитель следствия Тэйси Бергер рассказал, что X48 прокуратура хочет допросить еще раз.

Как и M58, на месте запуска был X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня на дороге из Снежного в Саур-Могилу он увидел, как ехал «Бук», и через несколько минут услышал и увидел запуск ракеты. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета, — сообщил прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках. Свидетель утверждает, что видел четырех солдат в одинаковой форме цвета хаки и в шлемах.

Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту, — пересказал показания свидетеля Бергер и добавил, что судья считает показания X48 «надежными».

В заявлении не указывается, видел ли свидетель этих четырех солдат в «Буке» или вблизи него и не понятно, видел ли свидетель их до или после запуска.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. Согласно основной версии следствия, самолет был сбит зенитно-ракетной установкой «Бук», которую Россия передала боевикам.