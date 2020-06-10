Справа MH-17: на суді заявили про свідка транспортування «Бука» і запуску ракети, фото — Громадське

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Справу MH-17 продовжує розглядати суд у Нідерландах. Сьогодні прокуратура Нідерландів заявила про наявність анонімного свідка запуску ракети по малайзійському літаку на Донбасі влітку 2014 року.

Ця людина, яку називають X48, була присутньою на місці пострілу та заявила у 2016 році, що бачила зенітно-ракетну установку, а також запуск ракети та слід, який лишився після її запуску.

Про це заявили під час сьогоднішніх слухань у справі про катастрофу MH17, повідомляє видання nu.nl. Представник слідства Тейсі Бергер розповів, що X48 прокуратура хоче доопитати ще раз.

Як і M58, на місці запуску був X48. Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня на дорозі зі Сніжного в Саур-Могилу він побачив, як їхав «Бук», і через кілька хвилин почув і побачив, що ракета була запущена. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета, — повідомив прокурор.

За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках. Свідок стверджує, що бачив чотирьох солдат в однаковій формі кольору хакі і в шоломах.

Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості, — переказав свідчення свідка Бергер і додав, що слідчий суддя вважає свідчення X48 «надійними».

У заяві не вказується, чи бачив свідок цих чотирьох солдат в «Буку» або поблизу нього і не зрозуміло, чи бачив свідок їх до або після запуску.

Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року поблизу Донецька. За основною версією слідства, літак був збитий зенітно-ракетною установкою «Бук», яку Росія передала бойовикам.