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Ракурс
Бенксі показав нову картину на тему протестів, а в Італії знайшли його вкрадену роботу, фото — Maxim

Бенксі показав нову картину на тему протестів, а в Італії знайшли його вкрадену роботу (ФОТО)

10 чер 2020, 21:10
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Художник Бенксі відреагував на повалення статуї підприємця і работоргівця Едварда Колстона у Бристолі. На його новому малюнку зображено учасників акцій протесту, які намагаються повалити бронзову статую Колстона.

Бенксі показав нову картину на тему протестів, в Італії знайшли його вкрадену роботу, фото — Instagram

Британський вуличний художник Бенксі запропонував повернути статую на місце, але доповнити таким чином, щоб це задовольнило протестувальників.

Ми витягуємо його з води, ставимо назад на постамент, обв’язуємо тросом шию і додаємо кілька бронзових статуй протестувальників в натуральну величину — тих, що його скидають. Всі щасливі, — написав Бенксі в Інстаграм.

Пам’ятник Едварду Колстон в Брістолі протестувальники повалили з п'єдесталу 7 червня і втопили в річці Ейвон. Акції протесту в США і Європі почалися після загибелі від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті.

Колстон розбагатів завдяки работоргівлі і почав жертвувати гроші на благодійність. Підтримку від нього отримували школи, лікарні і церкви. Статую встановили ​​в його рідному місті ще в 1895 році.

Тим часом в Італії знайшли вкрадену роботу Бенксі, присвячену теракту в паризькому театрі Батаклан. Спочатку мурал був виконаний на двері аварійного входу театру. У листопаді 2015 році тут стався теракт, загинули 90 осіб. Бенксі намалював на дверях аварійного виходу скорботну жінку.

Бенксі показав нову картину на тему протестів, в Італії знайшли його вкрадену роботу, фото — Instagram

У 2019 невідомі вирізали двері і відвезли їх на вантажівці. Вирахувати їх вдалося завдяки камерам спостереження. У журналі La Repubblica повідомляють, що двері перебували в сільському будинку в італійській місцевості Абруццо.

Нові «власники» залишили їх собі і не перепродували. У четвер в Палаці правосуддя в Аквілі прокурор проведе прес-конференцію і повідомить більше про розкриття злочину.

Джерело: Ракурс


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