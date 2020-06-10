Бенксі показав нову картину на тему протестів, а в Італії знайшли його вкрадену роботу, фото — Maxim

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Художник Бенксі відреагував на повалення статуї підприємця і работоргівця Едварда Колстона у Бристолі. На його новому малюнку зображено учасників акцій протесту, які намагаються повалити бронзову статую Колстона.

Британський вуличний художник Бенксі запропонував повернути статую на місце, але доповнити таким чином, щоб це задовольнило протестувальників.

Ми витягуємо його з води, ставимо назад на постамент, обв’язуємо тросом шию і додаємо кілька бронзових статуй протестувальників в натуральну величину — тих, що його скидають. Всі щасливі, — написав Бенксі в Інстаграм.

Пам’ятник Едварду Колстон в Брістолі протестувальники повалили з п'єдесталу 7 червня і втопили в річці Ейвон. Акції протесту в США і Європі почалися після загибелі від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті.

Колстон розбагатів завдяки работоргівлі і почав жертвувати гроші на благодійність. Підтримку від нього отримували школи, лікарні і церкви. Статую встановили ​​в його рідному місті ще в 1895 році.

Тим часом в Італії знайшли вкрадену роботу Бенксі, присвячену теракту в паризькому театрі Батаклан. Спочатку мурал був виконаний на двері аварійного входу театру. У листопаді 2015 році тут стався теракт, загинули 90 осіб. Бенксі намалював на дверях аварійного виходу скорботну жінку.

У 2019 невідомі вирізали двері і відвезли їх на вантажівці. Вирахувати їх вдалося завдяки камерам спостереження. У журналі La Repubblica повідомляють, що двері перебували в сільському будинку в італійській місцевості Абруццо.

Нові «власники» залишили їх собі і не перепродували. У четвер в Палаці правосуддя в Аквілі прокурор проведе прес-конференцію і повідомить більше про розкриття злочину.