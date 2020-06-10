Унікальна операція: Італійка фарширувала оливки, поки лікарі оперували її мозок, фото — Pixabay

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Ракурс

Унікальна операція відбулася Італії. Жінка фарширувала оливки, поки лікарі проводили їй операцію на головному мозку.

Про незвичайну пацієнтку з міста Анкона повідомляє BBC. Операція тривала дві з половиною години. У ній були задіяні 11 фахівців нейрохірургічного відділення: хірург, психолог, медсестри.

Кулінарні заняття 60-річної італійки дозволили хірургам «відкалібрувати» свою роботу, контролюючи координацію рухів пацієнтки. Менш ніж за годину жінка встигла приготувати 90 фаршированих оливок. Оливки по-асколанські фарширують начинкою з м’яса, овочів і сиру, після чого обсмажують у фритюрі.

На одному з етапів подібних операцій пацієнтів пробуджують від наркозу і просять чимось зайнятися, щоб стежити за роботою мозку. Нейрохірурги у такий спосіб дізнаються, чи не зачеплені здорові тканини мозку.

Ще один пацієнт з Анкони, наприклад, попросив дивитися мультфільми, але в основному люди вважають за краще грати на музичних інструментах.

Доктор Роберто Трігнані, завідувач відділенням нейрохірургії в лікарні Анкони, повідомив, що операція пройшла добре. За останні п’ять років Трігнані провів 60 операцій, під час яких пацієнти не тільки «не спали», а й займалися якимись справами. Однак вперше в його великій практиці пацієнтка була зайнята приготуванням традиційної італійської закуски під час складної операції.

У лікарні Королівського коледжу в Лондоні 53-річна пацієнтка Дагмар Тернер грала на скрипці, поки хірурги оперували її мозок, уражений пухлиною. Це дало можливість контролювати хід хірургічного втручання: лікарі стежили за тим, щоб не пошкодити ділянки мозку, що відповідають за рухи рук.