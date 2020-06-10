Итальянка фаршировала оливки, пока врачи оперировали ее мозг, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n139540-italyanka-farshirovala-olivki-poka-vrachi-operirovali-ee-mozg.html

Ракурс

Уникальную операцию провели медики в Италии. Женщина фаршировала оливки, пока врачи проводили ей операцию на головном мозге.

О необычной пациентке из города Анкона сообщает BBC. Операция длилась два с половиной часа. В ней были задействованы 11 специалистов нейрохирургического отделения: хирург, психолог, медсестры.

Кулинарные занятия 60-летней итальянки позволили хирургам «откалибровать» свою работу, контролируя координацию движений пациентки. Менее чем за час женщина успела приготовить 90 фаршированных оливок. Оливки по-асколански фаршируют начинкой из мяса, овощей и сыра, после чего обжаривают во фритюре.

На одном из этапов подобных операций пациентов пробуждают от наркоза и просят чем-то заняться, чтобы следить за работой мозга. Нейрохирурги таким образом узнают, не затронуты ли здоровые ткани мозга.

Еще один пациент из Анконы, например, попросил смотреть мультфильмы, но в основном люди предпочитают играть на музыкальных инструментах.

Доктор Роберто Тригнани, заведующий отделением нейрохирургии в больнице Анконы, сообщил, что операция прошла хорошо. За последние пять лет Тригнани провел 60 операций, во время которых пациенты не только «не спали», но и занимались какими-то делами. Однако впервые в его обширной практике пациентка была занята приготовлением традиционной итальянской закуски во время сложной операции.

В больнице Королевского колледжа в Лондоне 53-летняя пациентка Дагмар Тернер играла на скрипке, пока хирурги оперировали ее мозг, пораженный опухолью. Это дало возможность контролировать ход хирургического вмешательства: врачи следили за тем, чтобы не повредить участки мозга, отвечающие за движения рук.