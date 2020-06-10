США присматриваются к Гренландии: Вашингтон открыл консульство на архипелаге, фото — Карточный домик

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США открыли свое консульство в столице Гренландии, городе Нук. Об этом сегодня сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, открытие консульства «отражает приверженность Америки к углублению сотрудничества с народом Гренландии и Королевством Дания». Помпео опубликовал отдельное обращение по этому поводу.

Ранее Вашингтон объявил о том, что вложит более более 12 млн дол. в развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Такая инициатива была неоднозначно воспринята в Дании, во многом в связи с предыдущими амбициями Вашингтона купить остров.

Несколько политиков называли такую ​​тактику попыткой понравиться и призвали четко обозначить, что Гренландия после этого ничего не должна США.

В прошлом году Трамп озвучил идею покупки Гренландии в бессрочное владение США. Источники в администрации озвучивали цифру в 600 млн, которые Трамп рассматривал как цену такой сделки. В Гренландии эту идею категорически отвергли.

Гренландия — автономная страна в составе Королевства Дания и самый большой остров планеты, расположенный между Северо-Ледовитым и Атлантическим океаном. Около 80% площади Гренландии покрыто вторым на планете по размеру и единственным за пределами Антарктиды постоянным ледниковым щитом.

Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а после принятия в Дании Конституции 1953 года — частью Содружества Королевства. В 1973 году Гренландия вошла в Европейское экономическое сообществе, но на референдуме 1983 года большинство населения проголосовало за выход Гренландии из ЕЭС. В 1979 году Дания предоставила Гренландии самоуправление, а в 2008 году гренландцы проголосовали за Закон о самоуправлении, который передал большое количество полномочий от датского королевского правительства местному гренландскому правительству.