Новости России: Полиция Сургута вдохновилась примером коллег из Миннесоты и душила женщину на пляже во время задержания

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В России едва не повторили убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда из Миннесоты. Силовики Сургута решили задержать двух женщин за нарушение режима изоляции. Во время операции полицейские применили чрезмерную силу.

Женщин задержали в городском парке, там они отдыхали на берегу реки. В соцсетях появилось видео задержания: на записи полицейский держит одну из женщин, которая пытается уйти, потом валит ее на землю и применяет прием, встав коленом на шею.

10 июня управления МВД сообщило, что женщинам предлагали добровольно уйти из парка, но те отказались. Когда патрульный сказал, что отдыхающих отвезут в отделение полиции, те начали собирать вещи.

Одна из нарушителей сбила видеорегистратор, прикрепленный к груди полицейского. После этого обе женщины попытались уйти, но их задержали. То, что происходило, попало на запись видеорегистратора.

Между тем в США после волны протестов, вызванной смертью Джорджа Флойда в полицейском участке Миннесоты, начали запрещать удушающие приемы при задержании (Финикс, штат Аризона и Хьюстон, штат Техас). В штате Нью-Йорк обе палаты законодательного собрания проголосовали за закон об уголовной ответственности за применение удушающего приема. Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) также запретил полиции Миннеаполиса использовать при задержании любые удушающие приемы.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции.