В Украине производились и распространялись фальсифицированные лекарства для онкобольных. Фото: Инсайдер Житомира

https://racurs.ua/n139537-v-ukraine-proizvodilis-i-rasprostranyalis-falsificirovannye-lekarstva-dlya-onkobolnyh.html

Ракурс

В Украине преступная группа из пяти человек занималась изготовлением фальсифицированных лекарств для онкобольных. Для своей преступной деятельности злоумышленники использовали фирменные наименования лекарств, товарные знаки и поддельные сертификаты.

Преступная группа также занималась реализацией и контрабандой фальсифицированных медикаментов под видом известных марок. Лекарства продавались в Украине и еще в 18 странах мира, включая США, страны Евросоюза, Азии и Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обвинительный акт по одному из подозреваемых уже передан в суд для рассмотрения дела по сути. Остальные четверо участников преступной группы изучают материалы следствия. После этого обвинительные акты также будут направлены в суд.

Всех участников преступной группы обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321−1 УК Украины (фальсификация лекарственных средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как ранее писал «Ракурс», гражданин Украины пытался ввезти в страну лекарства для онкобольных с признаками фальсификата. Для контрабанды он решил использовать авіарейс Анкара — Киев. Нацполиция задержала контрабандиста, ориентировочная цена фальсифицированных лекарства составляет около 300 тыс. грн.