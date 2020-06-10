В Україні виготовлялись і збувались фальсифіковані ліки для онкохворих. Фото: Інсайдер Житомира

https://racurs.ua/ua/n139537-v-ukrayini-vygotovlyalys-i-zbuvalys-falsyfikovani-liky-dlya-onkohvoryh.html

Ракурс

В Україні злочинна група з п’яти чоловік займалася виготовленням фальсифікованих ліків для онкохворих. Для своєї злочинної діяльності зловмисники використовували фірмові найменування ліків, товарні знаки і підроблені сертифікати.

Злочинна група також займалася реалізацією і контрабандою фальсифікованих медикаментів під виглядом відомих марок. Ліки продавалися в Україні та ще у 18 країнах світу, включаючи США, країни Євросоюзу, Азії та Близького Сходу, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт по одному з підозрюваних вже передано до суду для розгляду справи по суті. Решта учасників злочинної групи вивчають матеріали слідства. Після цього обвинувальні акти також буде направлено до суду.

Усіх учасників злочинної групи звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 321−1 КК України (фальсифікація лікарських засобів). Санкція даної статті передбачає покарання у виді довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Як раніше писав «Ракурс», громадянин України намагався ввезти до країни ліки для онкохворих із ознаками фальсифікату. Для контрабанди він вирішив використовувати авіарейс Анкара — Київ. Нацполіція затримала контрабандиста, орієнтовна ціна фальсифікованих ліків становить близько 300 тис. грн.