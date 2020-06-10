Кум Путіна Медведчук поширив свій телепул на канал Коломойського «1+1» — розслідування, фото — Главком

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Нардеп Віктор Медведчук через свою дружину Оксану Марченко контролює чверть акцій каналу Ігоря Коломойського «1+1». Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Канал «1+1» на чверть контролює нардеп Віктор Медведчук. Журналістське розслідування програми «Схеми» з’ясувало, що нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй декларації компанію, яка фігурує у структурі власності телеканалів «1+1» і «2+2».

Іншим значним акціонером цієї телегрупи є Ігор Коломойський. В декларації Медведчук зазначив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко — кінцевий бенефіціарний власник офшорної компанії Bolvik Ventures LTD (Британські Віргінські острови). Ця компанія через ланцюжок інших компаній має у власності чверть акцій «Студії 1+1».

Ці дані підтверджуються інформацією про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У повідомленні вказано, що офшор з Британських Віргінських островів контролює бізнесмен Ігор Суркіс, однак відсутня інформацію про причетність до нього Медведчука.

Журналісти припускають, що дружина Медведчука стала співвласницею частки на каналі олігарха Коломойського.

Інформація про таке партнерство стала несподіванкою і для самого Коломойського. Журналісти звернулися до олігарха за коментарем і він припустив, що Суркіс позбувся своєї частки в бізнесі на користь дружини Медведчука, проте не повідомив його про таку оборудку.

Нагадаємо, що брат Ігоря Суркіса Григорій Суркіс є нардепом від ОПЗЖ. «Схеми» констатують, що нині у телепулі загальнонаціональних каналів Медведчука є такі структури: «112 Україна», NewsOne, ZIK, «1+1» та «2+2».

До Медведчука журналістам додзвонитись не вдалось, він не відповідав на телефонні дзвінки (як і його дружина Оксана Марченко). Не прокоментували новину про зміну власника частки «плюсів» й брати Суркіси та прес-служба телеканалу «1+1».

У 2019 році, до того, як стати нардепом, Медведчук заявляв, що його дружина Марченко тільки номінально володіє бізнесами. Причиною цього є санкції США стосовно самого Медведчука.