У платних СІЗО ув’язнені можуть перебувати з більшим комфортом, фото: Мін’юст

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Платні камери з’явилися у ще чотирьох слідчих ізоляторах (СІЗО).

Тепер перебувати в камерах з поліпшеними побутовими умовами зможуть ув’язнені у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Вартість перебування ув’язненого в такій камері залежить від пенітенціарного закладу.

У Харківському СІЗО доведеться сплатити:

за добу — 1 тис. грн;

за тиждень — 3,5 тис. грн,

за місяць — 3,75 тис. грн.

У Сумському СІЗО вартість перебування ув’язненого становитиме:

за добу — 600 грн;

за тиждень — 2 тис. грн,

за місяць — 4,1 тис. грн.

У Старособільському СІЗО встановлені такі розцінки:

за добу — 750 грн;

за тиждень — 2,6 тис. грн;

за місяць — 3 тис. грн.

У Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» камера з поліпшеними побутовими умовами коштуватиме:

за добу — 600 грн;

за тиждень — 2,1 тис. грн;

за місяць — 3,8 тис. грн.

Відповідний проект наразі здійснюється як експеримент, він діє вже у 10 СІЗО. Кошти, отримані за перебування в’язнів у таких камерах, йтимуть до спеціального фонду та надалі використовуватися для створення належних умов для осіб, які перебувають у безкоштовних камерах, зазначають у Мін’юсті.

Нагадаємо, перші платні камери з’явилися у Київському СІЗО в травні.