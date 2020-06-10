Платные СИЗО появились еще в четырех городах Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n139535-platnye-sizo-poyavilis-esche-v-chetyreh-gorodah-ukrainy-foto.htmlРакурс
Платные камеры появились в еще четырех следственных изоляторах (СИЗО).
Теперь находиться в камерах с улучшенными бытовыми условиями смогут заключенные в Харьковском, Сумском и Старобельском СИЗО, а также в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Стоимость пребывания заключенного в такой камере зависит от пенитенциарного учреждения.
В Харьковском СИЗО придется заплатить:
- за сутки — 1 тыс. грн;
- за неделю — 3,5 тыс. грн,
- за месяц — 3,75 тыс. грн.
В Сумском СИЗО стоимость пребывания заключенного составит:
- за сутки — 600 грн;
- за неделю — 2 тыс. грн,
- за месяц — 4,1 тыс. грн.
В Старособильском СИЗО установлены следующие расценки:
- за сутки — 750 грн;
- за неделю — 2,6 тыс. грн;
- за месяц — 3 тыс. грн.
В Государственном учреждении «Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)» камера с улучшенными бытовыми условиями будет стоить:
- за сутки — 600 грн;
- за неделю — 2,1 тыс. грн;
- за месяц — 3,8 тыс. грн.
Соответствующий проект в настоящее время осуществляется в порядке эксперимента, он действует уже в 10 СИЗО.
Средства, полученные за пребывание заключенных в таких камерах, будут идти в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для создания надлежащих условий для лиц, находящихся в бесплатных камерах, отмечают в Минюсте.
Напомним, первые платные камеры появились в Киевском СИЗО в мае.