В платных СИЗО заключенные могут находиться с большим комфортом, фото: Минюст

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Платные камеры появились в еще четырех следственных изоляторах (СИЗО).

Теперь находиться в камерах с улучшенными бытовыми условиями смогут заключенные в Харьковском, Сумском и Старобельском СИЗО, а также в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Стоимость пребывания заключенного в такой камере зависит от пенитенциарного учреждения.

В Харьковском СИЗО придется заплатить:

за сутки — 1 тыс. грн;

за неделю — 3,5 тыс. грн,

за месяц — 3,75 тыс. грн.

В Сумском СИЗО стоимость пребывания заключенного составит:

за сутки — 600 грн;

за неделю — 2 тыс. грн,

за месяц — 4,1 тыс. грн.

В Старособильском СИЗО установлены следующие расценки:

за сутки — 750 грн;

за неделю — 2,6 тыс. грн;

за месяц — 3 тыс. грн.

В Государственном учреждении «Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)» камера с улучшенными бытовыми условиями будет стоить:

за сутки — 600 грн;

за неделю — 2,1 тыс. грн;

за месяц — 3,8 тыс. грн.

Соответствующий проект в настоящее время осуществляется в порядке эксперимента, он действует уже в 10 СИЗО.

Средства, полученные за пребывание заключенных в таких камерах, будут идти в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для создания надлежащих условий для лиц, находящихся в бесплатных камерах, отмечают в Минюсте.

Напомним, первые платные камеры появились в Киевском СИЗО в мае.