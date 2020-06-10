Труханов хочет вернуть улицам коммунистические названия. Фото: rakurs.odessa.ua

https://racurs.ua/n139534-kommunizaciya-v-odesse-truhanov-predlagaet-vozvratit-sovetskie-nazvaniya-ulic.html

Ракурс

В Одессе в 2016 году распоряжением главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Небесной Сотни, а улица 25-й Чапаевской дивизии — в улицу Инглези. Но мэр Одессы Геннадий Труханов во время сегодняшней сессии горсовета заявил, что вернет советские названия проспекту и улице.

По словам Труханова, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии собрания и в Институт национальной памяти, пишет «Думская».

Труханов считает, что маршал Жуков и 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под закон о декоммунизации. Мэр Одессы заявил, что маршал Жуков, который во время Второй мировой войны воевал с нацизмом, не может подпадать под декоммунизацию.

Однако уже неоднократно говорилось о том, что Жуков все же подпадает под запрет, так как он был одним из руководителей Коммунистической партии СССР, членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Что касается 25-й Чапаевской дивизии, то в Институте национальной памяти считают, что начдив Чапаев был участником установления советской власти, но в России.

Противники переименования улицы утверждают, что она была названа не в честь Чапаева, а в честь военного соединения, принимавшего участие в обороне Одессы. Кроме того, в законе о декоммунизации под запрет попадают лица, которые участвовали в установлении советской власти на территории Украины. Чапаев же никогда в Украине не был, а в нормативном акте Россия не упоминается.

Как известно, улица Инглези названа в честь греческого моряка и корсара, который в 1818—1921 годах был городским головой Одессы.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе в феврале этого года был демонтирован последний в городе барельеф маршала Жукова. Активистам пытались помешать граждане с пророссийскими взглядами, которых возглавлял депутат областного совета Богдан Гиганов.