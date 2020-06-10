Очки виртуальной реальности и велосипед: чем хвастался перед президентом в Чернигове вероятный новый министр образования, фото — ОП

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Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Черниговскую область. Глава государства побывал в Национальном технологическом университете в Чернигове. Его ректором является Сергей Шкарлет, которого ранее президент назвал одним из трех кандидатов на должность министра образования и науки.

Шкарлет провел экскурсию для президента и ознакомил Зеленского с научно-техническими разработками и достижениями студентов и преподавателей.

Зеленскому показали станки для резьбы по дереву, созданный в университете 3D-принтер, портативное фотоэлектрический источник питания для военного применения и очки виртуальной реальности, которые используются в обучении. Специальная программа позволяет пользователю в виртуальной реальности программировать, что случится при тех или иных действиях во время ремонта оборудования.

Президенту также продемонстрировали карт для юниоров, который изготовили преподаватели и студенты. Сейчас в разработке в Чернигове — карт для взрослых. Пресс-служба Банковой сообщила, что Зеленский попросил студентов поработать и над проектом электрокара. В одной из аудиторий, в которую зашел президент, проходил онлайн-экзамен.

Зеленский 6 июня заявил, что в кресло министра образования могут сесть трое кандидатов. Их определили во время совещания на Банковой с участием ректоров украинских высших учебных заведений. На должность министра претендуют Сергей Шкарлет, Алексей Днепров и Сергей Бабак.

Шкарлет — ректор Черниговского технологического университета, Днепров — руководитель аппарата Офиса президента, а Бабак — нардеп от «Слуги народа», председатель профильного комитета Рады. Зеленский заявлял, что Бабак «пока не соглашается» возглавить МОН, хотя именно ему предлагали стать министром в первую очередь. Больше всего шансов сесть в министерское кресло у Шкарлета.

После отставки Анны Новосад обязанности главного педагога страны выполняет Любомира Мандзий.