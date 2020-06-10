«Слуги» не доверяют банкам: члены провластной фракции задекларировали более 1 млрд грн наличных — КИУhttps://racurs.ua/n139532-slugi-ne-doveryaut-bankam-chleny-provlastnoy-frakcii-zadeklarirovali-bolee-1-mlrd-grn.htmlРакурс
Народные депутаты из парламентской фракции «Слуга народа» в целом задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств.
В то же время на банковских счетах члены провластной фракции имеют более чем десять раз меньше средств — всего 94 млн грн. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ), эксперты которого проанализировали декларации народных избранников.
Так, более 10 млн грн наличных в своих декларациях указали 22 народных депутата из «Слуги народа», от 2 до 9 млн грн — 96 народных избранников, более 1 млн грн — 28 депутатов.
Наибольшие суммы наличных задекларировали такие народные избранники из «Слуги народа»:
Олег Воронько — 123 млн грн;
Александр Сова — 79 млн грн;
Роман Мулик — 24 млн грн;
Александр Трухин — 21 млн грн;
Руслан Горбенко — 21 млн грн;
Остап Шипайло — 21 млн грн;
Давид Арахамия (глава фракции) — 20 млн грн;
Гео Лерос — 20 млн грн;
Артем Культенко — 19 млн грн;
Дмитрий Соломчук — 17 млн грн.
Отмечается, что эти суммы не учитывают денежные активы, находящиеся в собственности ближайших родственников, и заемные средства.
В КИУ подчеркивают, что декларирование депутатами столь значительных сумм наличных средств может объясняться их недоверием к украинской банковской системе или наличием возможной схемы легализации «черных» средств.
Народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснения будущим теневым поступлением, — отмечают в КИУ.
Напомним, в апреле почти 20 депутатов-миллионеров из «Слуги народа» получили бюджетную компенсацию за аренду жилья.