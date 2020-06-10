В сессионном зале, фото: «Слуга народа» в Фейсбуке

https://racurs.ua/n139532-slugi-ne-doveryaut-bankam-chleny-provlastnoy-frakcii-zadeklarirovali-bolee-1-mlrd-grn.html

Ракурс

Народные депутаты из парламентской фракции «Слуга народа» в целом задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств.

В то же время на банковских счетах члены провластной фракции имеют более чем десять раз меньше средств — всего 94 млн грн. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ), эксперты которого проанализировали декларации народных избранников.

Так, более 10 млн грн наличных в своих декларациях указали 22 народных депутата из «Слуги народа», от 2 до 9 млн грн — 96 народных избранников, более 1 млн грн — 28 депутатов.

Наибольшие суммы наличных задекларировали такие народные избранники из «Слуги народа»:

Олег Воронько — 123 млн грн;

Александр Сова — 79 млн грн;

Роман Мулик — 24 млн грн;

Александр Трухин — 21 млн грн;

Руслан Горбенко — 21 млн грн;

Остап Шипайло — 21 млн грн;

Давид Арахамия (глава фракции) — 20 млн грн;

Гео Лерос — 20 млн грн;

Артем Культенко — 19 млн грн;

Дмитрий Соломчук — 17 млн ​​грн.

Отмечается, что эти суммы не учитывают денежные активы, находящиеся в собственности ближайших родственников, и заемные средства.

В КИУ подчеркивают, что декларирование депутатами столь значительных сумм наличных средств может объясняться их недоверием к украинской банковской системе или наличием возможной схемы легализации «черных» средств.

Народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснения будущим теневым поступлением, — отмечают в КИУ.

Напомним, в апреле почти 20 депутатов-миллионеров из «Слуги народа» получили бюджетную компенсацию за аренду жилья.