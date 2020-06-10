У сесійній залі, фото: «Слуга народу» у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n139532-slugy-ne-doviryaut-bankam-chleny-provladnoyi-frakciyi-zadeklaruvaly-ponad-1-mlrd-grn-gotivky.html

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Народні депутати з парламентської фракції «Слуга народу» загалом задекларували 1 млрд 44 млн грн готівкових коштів.

Водночас на банківських рахунках члени провладної фракції мають у понад десять разів менше коштів — лише 94 млн грн. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ), експерти якого проаналізували декларації народних обранців.

Так, понад 10 млн грн готівки у своїх деклараціях вказали 22 народні депутати зі «Слуги народу», від 2 до 9 млн грн — 96 народних обранців, понад 1 млн грн — 28 депутатів.

Найбільші суми готівки задекларували такі народні обранці зі «Слуги народу»:

Олег Воронько — 123 млн грн;

Олександр Сова — 79 млн грн;

Роман Мулик — 24 млн грн;

Олександр Трухін — 21 млн грн;

Руслан Горбенко — 21 млн грн;

Остап Шипайло — 21 млн грн;

Давид Арахамія (голова фракції) — 20 млн грн;

Гео Лерос — 20 млн грн;

Артем Культенко — 19 млн грн;

Дмитро Соломчук — 17 млн грн.

Зазначається, що ці суми не враховують грошові активи, які перебувають у власності найближчих родичів, та позичені кошти.

У КВУ зазначають, що декларування депутатами таких значних сум готівкових коштів може пояснюватися їх недовірою до української банківської системи або про наявністю можливої схеми легалізації «чорних» коштів.

Народні депутати можуть декларувати значно більші суми для того, щоб мати пояснення майбутнім тіньовим надходженням, — наголошують у КВУ.

Нагадаємо, у квітні майже 20 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» отримали бюджетну компенсацію за оренду житла.