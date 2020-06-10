Окуляри віртуальної реальності і велосипед: чим хвалився перед президентом ймовірний новий міністр освіти у Чернігові, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n139533-okulyary-virtualnoyi-realnosti-i-velosyped-chym-hvalyvsya-pered-prezydentom-u-chernigovi.html

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Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Чернігівську область. З-поміж інших об'єктів, глава держави відвідав Національний технологічний університет у Чернігові. Його ректором є Сергій Шкарлет, якого раніше президент назвав одним з трьох кандидатів на посаду міністра освіти та науки.

Шкарлет провів екскурсію для президента і ознайомив Зеленського з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів.

Зеленському показали верстати для різьби по дереву, створений в університеті 3D-принтер, портативне фотоелектричне джерело живлення для військового застосування і окуляри віртуальної реальності, які використовуються у навчанні. Спеціальна програма дозволяє користувачу у віртуальній реальності програмувати, що відбудеться за тих чи інших дій під час ремонту обладнання.

Президенту також продемонстрували карт для юніорів, який виготовили викладачі та студенти. Нині в розробці у Чернігові — карт для дорослих. Прес-служба Банкової повідомила, що Зеленський заохотив студентів попрацювати й над проектом електрокара. В одній з аудиторій, до якої зайшов президент, тривав онлайн-іспит.

Зеленський минулої суботи заявив, що у крісло міністра освіти можуть сісти троє кандидатів. Їх визначили під час наради на Банковій за участі ректорів українських вищих навчальних закладів. На посаду міністра претендують Сергій Шкарлет, Олексій Дніпров та Сергій Бабак.

Шкарлет — ректор Чернігівського технологічного університету, Дніпров — керівник апарату Офісу президента, а Бабак — нардеп від «Слуги народу», голова профільного комітету Ради. Зеленський заявляв, що Бабак «поки не погоджується» очолити МОН, хоч саме йому пропонували стати міністром насамперед. Найбільше шансів сісти в міністерське крісло має Шкарлет.

Після відставки Анни Новосад обов’язки головного освітянина країни виконує Любомира Мандзій.