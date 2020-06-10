Труханов хоче повернути вулицям комуністичні назви. Фото: rakurs.odessa.ua

https://racurs.ua/ua/n139534-komunizaciya-v-odesi-truhanov-proponuie-povernuty-radyanski-nazvy-vulycyam.html

Ракурс

В Одесі в 2016 році розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі проспект Маршала Жукова було перейменовано у проспект Небесної Сотні, а вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії — на вулицю Інглезі. Але мер Одеси Геннадій Труханов під час сьогоднішньої сесії міськради заявив, що поверне радянські назви проспекту і вулиці.

За словами Труханова, відповідні листи направлено на адресу топонімічної комісії зборів та до Інституту національної пам’яті, пише «Думська».

Труханов вважає, що маршал Жуков і 25-а Чапаєвська дивізія не підпадають під закон про декомунізацію. Мер Одеси заявив, що маршал Жуков, який під час Другої світової війни воював з нацизмом, не може підпадати під декомунізацію.

Однак уже неодноразово говорилося про те, що Жуков все ж підпадає під заборону, так як він був одним із керівників Комуністичної партії СРСР, членом президії ЦК КПРС та міністром оборони.

Що стосується 25-ї Чапаєвської дивізії, то в Інституті національної пам’яті вважають, що начдив Чапаєв був учасником встановлення радянської влади, але в Росії.

Противники перейменування вулиці стверджують, що вона була названа не на честь Чапаєва, а на честь військового з'єднання, яке брало участь в обороні Одеси. Крім того, в законі про декомунізацію під заборону потрапляють особи, які брали участь у встановленні радянської влади на території України. Чапаєв ніколи в Україні не був, а у нормативному акті Росія не згадується.

Як відомо, вулиця Інглезі названа на честь грецького моряка і корсара, який у 1818−1921 роках був міським головою Одеси.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі у лютому цього року було демонтовано останній у місті барельєф маршала Жукова. Активістам намагалися перешкодити громадяни з проросійськими поглядами, яких очолював депутат обласної ради Богдан Гіганов.