Українка прийняла пологи на борту літака. Фото: Олена Федченко у Facebook

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Пологи в літаку зуміла прийняти український лікар Олена Федченко.

Щаслива подія трапилася на борту літака авіакомпанії Qatar Airways, який слідував за рейсом «Доха-Бангкок». Пологи українка приймала у хвості літака, в кабінці для стюардес. Про це повідомила сама героїня на власній сторінці у Facebook.

Прийняла пологи на борту літака Доха-Бангкок. Хлопчик, мама тайка. Наш літак сів у Калькутті, чекаємо швидку. Але мама та дитина здорові! Стрес, щастя і буря емоцій! Спасибі кафедрі акушерства і гінекології № 3 КМІ Богомольця. Згадала все за одну хвилину, — поділилася враженнями Олена Федченко.

За її словами, вагітна пасажирка приховала від співробітників аеропорту критичний термін вагітності, щоб потрапити на рейс. Жінкам із чималим терміном вагітності польоти заборонені.

Користувачка Facebook Наталія Белоконева, яка летіла тим самим рейсом, повідомила, що роди відбулися на висоті 8 тис. м. Коли літак набрав таку висоту, пілот через гучномовець почав розпитувати, чи є серед пасажирів лікар. Повідомляється, що після екстреної посадки у Калькутті літак простояв близько двох годин.

За її словами, не всі пасажири зраділи тому, що на борту літака народилася дитина. Після екстреної посадки дехто з пасажирів був незадоволений, що не могли спати через плач немовляти. Інші жалілися, що їм зіпсували відпустку.

Нагадаємо, голлівудська акторка українського походження Міла Йовович вже втретє стала мамою. Днями у неї народилася вже третя дочка — її назвали Оушен.