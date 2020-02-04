Украинка приняла роды на борту самолета. Фото: Елена Федченко в Facebook

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Ракурс

Роды в самолете сумела принять украинский врач Елена Федченко.

Счастливое происшествие случилось на борту самолета авиакомпании Qatar Airways, который следовал за рейсом «Доха-Бангкок». Роды украинка принимала в хвосте самолета, в кабинке стюардесс. Об этом сообщила сама героиня на собственной странице в Facebook.

Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии № 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все за одну минуту, — поделилась впечатлениями Елена Федченко.

По ее словам, беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности, чтобы попасть на рейс. Женщинам с немалым сроком беременности полеты запрещены.

Пользователь Facebook Наталья Белоконева, которая летела тем же рейсом, сообщила, что роды прошли на высоте 8 тыс. м. Когда самолет набрал такую высоту, пилот через громкоговоритель начал расспрашивать, есть ли среди пассажиров врач. Сообщается, что после экстренной посадки в Калькутте самолет простоял около двух часов.

По ее словам, не все пассажиры обрадовались тому, что на борту самолета родился ребенок. После экстренной посадки некоторые из пассажиров были недовольны, что не могли спать из-за плача младенца. Другие жаловались, что им испортили отпуск.

Напомним, голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович уже в третий раз стала мамой. На днях у нее родилась уже третья дочь — ее назвали Оушен.