Декоммунизация в Одессе: в городе демонтировали последний барельеф Жукова, фото — "Думская"

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Ракурс

В Одессе сегодня активисты и студенты демонтировали последний барельеф советского маршала Георгия Жукова.

Памятку в честь Жукова сняли активисты нескольких патриотических организаций. Барельеф висел на стене дома № 62 по улице Новосельского в центральной части Одессы. Акция состоялась не без скандала.

Активистам, как сообщает «Думская», пытались помешать граждане с пророссийскими взглядами. Их возглавлял депутат областного совета Богдан Гиганов. Скандал ограничился словесной перепалкой, на месте находился наряд полиции. Тем не менее доску в честь Жукова сняли и увезли в неизвестном направлении.

В Одессе пять лет добивались демонтировать барельеф в соответствии с законом о декоммунизации, поскольку Жуков был одним из руководителей тоталитарного СССР. Снять доску удалось из-за того, что она не находилась на балансе общежития университета им. Мечникова, на которой висела. Ректор Игорь Коваль согласился демонтировать барельеф силами общественности.

В этом здании несколько лет квартировал штаб Одесского военного округа, которым командовал маршал Жуков. В октябре 2019 года в Одессе сняли памятную доску Жукову со стены военкомата.

Еще раньше в городе демонтировали бюст маршала, а неизвестные разбили доску с Жуковым на стене дома, в котором он жил.

Напомним, что вокруг личности Жукова в Украине продолжаются скандалы и в Харькове. В январе мэр Геннадий Кернес распорядился еще раз рассмотреть вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко и возвращении ему названия в честь советского маршала Жукова.