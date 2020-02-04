Декомунізація в Одесі: в місті демонтували останній барельєф Жукова, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n133147-kernesa-vyklykaly-v-odesi-demontuvaly-ostanniy-barelief-jukova-foto-video.html

Ракурс

В Одесі сьогодні активісти і студенти демонтували останній барельєф радянського маршала Георгія Жукова.

Пам’ятку на честь Жукову зняли зі стіни будинку № 62 по вулиці Новосельського в центральній частини Одеси. Акція не обійшлася без скандалу. Активістам намагалися завадити громадяни із проросійськими поглядами, яких очолював депутат обласної ради Богдан Гіганов, повідомляє «Думська».

Конфлікт обмежився словесною перепалкою, на місці перебував наряд поліції. Все ж дошку на честь Жукова зняли і відвезли у невідомому напрямку.

В Одесі п’ять років вимагали демонтувати барельєф відповідно до закону про декомунізацію, оскільки Жуков був одним із керівників тоталітарного СРСР. Зняти дошку вдалося через те, що вона не перебувала на балансі гуртожитку університету ім. Мечникова, на якому висіла. Ректор Ігор Коваль погодився демонтувати барельєф силами громадськості.

У цій будівлі кілька років квартирував штаб Одеського військового округу, яким командував маршал Жуков. У жовтні 2019 року в Одесі зняли пам’ятну дошку Жукову зі стіни військкомату.

Ще раніше в місті демонтували бюст маршала, а невідомі розбили дошку з Жуковим на стіні будинку, в якому він жив.

Нагадаємо, що навколо особистості Жукова в Україні тривають скандали і в Харкові. У січні мер Геннадій Кернес розпорядився вкотре переглянути питання про перейменування проспекту ім. Петра Григоренка, аби повернути йому назву на честь радянського маршала Жукова.