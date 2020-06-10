Медведчук владеет долей канала Коломойского «1+1» — расследование, фото — Главком

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Нардеп Виктор Медведчук через свою жену Оксану Марченко контролирует четверть акций канала Игоря Коломойского «1+1». Об этом говорится в расследовании «Схем».

Канал «1+1» на четверть контролирует нардеп Виктор Медведчук. В журналистском расследовании программы «Схемы» сообщается, что нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации компанию, которая фигурирует в структуре собственности телеканалов «1+1» и «2+2».

Другим крупным акционером этой телегруппы является Игорь Коломойский. В декларации Медведчук отметил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко — конечный бенефициарный владелец офшорной компании Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова). Эта компания через цепочку других компаний владеет 25% акций «Студии 1+1».

Эти данные подтверждаются информацией о структуре собственности на сайте канала «1+1» по состоянию на 2 марта 2020 года. В сообщении указано, что офшор, базирующийся на Британских Виргинских островах, контролирует бизнесмен Игорь Суркис, однако отсутствует информация о причастности к нему Медведчука.

Журналисты предполагают, что жена Медведчука стала совладелицей доли на канале олигарха Коломойского.

Информация о таком партнерстве стала неожиданностью и для самого Коломойского. Журналисты обратились к олигарху за комментарием и он предположил, что Суркис лишился своей доли в бизнесе в пользу жены Медведчука, однако не сообщил его о такой сделке.

Напомним, что брат Игоря Суркиса Григорий Суркис является нардепом от ОПЗЖ. «Схемы» констатируют, что сейчас в телепуле общенациональных каналов Медведчука есть такие структуры: «112 Украина», NewsOne, ZIK, «1+1» и «2+2».

К Медведчуку журналистам дозвониться не удалось, он не отвечал на телефонные звонки (как и его жена Оксана Марченко). Не прокомментировали новость о смене собственника доли на «плюсах» и братья Суркисы, а также пресс-служба телеканала «1+1».

В 2019 году, до того, как стать нардепом, Медведчук заявлял, что его жена Марченко только номинально владеет бизнесами. Причиной этого являются санкции США в отношении самого Медведчука.