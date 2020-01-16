На борту рейсу Анкара — Київ знайшли фальсифіковані ліки для онкохворих, фото: pexels

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Канал контрабанди фальсифікату ліків для онкохворих викрили та припинили українські правоохоронці.

Орієнтовна вартість — понад 300 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Громадянин України намагався ввезти на територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату. Він вирішив скористатись авіалайнером рейсу Анкара-Київ. Нацполіція спільно з Держприкордонслужбою зафіксувала порушення, чоловіка затримали.

Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування стосовно діяльності злочинної організації, яка виготовляла та реалізовувала на території нашої держави незаконну продукцію.

Раніше в аеропорту «Бориспіль» з лементом затримали аліментника-боржника. Громадянин намагався вилетіти до Об'єднаних Арабських Еміратів, але під час паспортного контролю спрацювала відповідна база даних.