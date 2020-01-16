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На борту рейса Анкара — Киев нашли фальсифицированные лекарства для онкобольных, фото: pexels

На борту рейса Анкара — Киев нашли фальсифицированные лекарства для онкобольных (ФОТО)

16 янв 2020, 11:03
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Канал контрабанды фальсификата лекарств для онкобольных перекрыли украинские правоохранители.

Ориентировочная стоимость — более 300 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Гражданин Украины пытался ввезти на территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата. Он решил воспользоваться авиалайнером рейса Анкара-Киев. Нацполиция совместно с Госпогранслужбой зафиксировала нарушения, мужчину задержали.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование в отношении деятельности преступной организации, которая производила и реализовывала на территории нашего государства незаконную продукцию.

На борту рейса «Анкара-Киев» нашли фальсифицированные лекарства для онкобольных, фото: Офис генпрокурора

На борту рейса «Анкара-Киев» нашли фальсифицированные лекарства для онкобольных, фото: Офис генпрокурора

Ранее в аэропорту «Борисполь» со скандалом задержали алиментщика-должника. Гражданин пытался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты, но во время паспортного контроля сработала соответствующая база данных.

Источник: Ракурс


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