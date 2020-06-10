Поліція Сургута надихнулася прикладом колег з Міннесоти і душила жінку на пляжі під час затримання (ВІДЕО)

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У Росії заледве не повторили вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда з Міннесоти. Силовики Сургуту вирішили затримати двох жінок за порушення режиму ізоляції. Під час операції поліцейські застосували надмірну силу.

Жінок затримали в міському парку, там вони відпочивали на березі річки. У соцмережах з’явилося відео затримання: на запису поліцейський тримає одну з жінок, яка намагається піти, потім валить її на землю і застосовує прийом, ставши коліном на шию.

10 червня управління МВС повідомило, що жінкам пропонували добровільно піти з парку, але ті відмовилися. Коли патрульний сказав, що відпочивальниць відвезуть у відділення поліції, ті почали збирати речі. Одна з порушниць збила відеореєстратор, прикріплений до грудей поліцейського. Після цього обидві жінки спробували піти, але їх затримали. Те, що відбувалося, потрапило на запис відеореєстратора.

Тим часом у США після хвилі протестів, викликаної смертю Джорджа Флойда в поліцейському відділку Міннесоти, почали забороняти задушливі прийоми під час затримання (Фінікс, штат Арізона та Х’юстон, штат Техас). У штаті Нью-Йорка обидві палати законодавчих зборів проголосували за закон про кримінальну відповідальність за застосування задушливого прийому. Суд округу Хеннепін (штат Міннесота) також заборонив поліції Міннеаполіса використовувати при затриманні будь-які задушливі прийоми.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі представила законопроект про широку реформу поліції.