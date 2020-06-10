США придивляються до Гренландії: Вашингтон відкрив консульство на архіпелазі, фото — Картковий будинок

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США відкрили своє консульство в столиці Гренландії, місті Нук. Про це сьогодні повідомив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, відкриття консульства «відображає прихильність Америки поглибленню співпраці з народом Гренландії і Королівством Данія». Помпео опублікував окреме звернення з цього приводу.

Раніше Вашингтон оголосив про те, що вкладе більше понад 12 млн дол. у розвиток цієї території в складі Данії в рамках зусиль по зміцненню своєї присутності в Арктиці. Така ініціатива була неоднозначно сприйнята в Данії, багато в чому у зв’язку з попередніми амбіціями Вашингтона купити острів.

Декілька політиків називали таку тактику спробою сподобатися і закликали чітко позначити, що Гренландія після цього нічого не винна США.

Торік Трамп озвучив ідею купівлі Гренландії в безстрокове володіння США. Джерела в адміністрації озвучували цифру у 600 млн, які Трамп розглядав як ціни такої угоди. У Гренландії цю ідею категорично відкинули.

Гренландія — автономна країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети, що розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном. Близько 80% площі Гренландії вкрито другим на планеті за розміром і єдиним поза межами Антарктиди постійним льодовиковим щитом.

Гренландія стала Данською колонією в 1814 році, а після прийняття в Данії Конституції 1953 року — частиною Співдружності Королівства. У 1973 Гренландія як частина Данії ввійшла до Європейської економічної спільноти, але на референдумі 1983 року більшість населення проголосувала за вихід Гренландії з ЄЕС. У 1979 році Данія надала Гренландії самоврядування, а в 2008 році гренландці проголосували за Закон про самоуправління, який передав велику кількість повноважень від данського королівського уряду місцевому гренландському уряду.