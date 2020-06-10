Бэнкси показал новую картину на тему протестов, а в Италии нашли его украденную работу, фото — Maxim

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Художник Бэнкси отреагировал на свержение статуи предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона в Бристоле. На его новом рисунке изображены участники акций протеста, которые пытаются свергнуть бронзовую статую Колстона.

Британский уличный художник Бэнкси предложил вернуть статую на место, но дополнить таким образом, чтобы это удовлетворило протестующих.

Мы вытаскиваем ее из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и добавляем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину — тех, что его снимает. Все счастливы, — написал Бэнкси в Инстаграм.

Памятник Эдварду Колстону в Бристоле протестующие повалили с пьедестала 7 июня и утопили в реке Эйвон. Акции протеста в США и Европе начались после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Колстон разбогател благодаря работорговле и начал жертвовать деньги на благотворительность. Поддержку от него получали школы, больницы и церкви. Статую установили в его родном городе еще в 1895 году.

Между тем в Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в парижском театре Батаклан. Сначала мурал был выполнен на двери аварийного входа в театр. В ноябре 2015 года здесь произошел теракт, погибли 90 человек. Бэнкси нарисовал на двери аварийного выхода скорбную женщину.

В 2019 году неизвестные вырезали двери и увезли их на грузовике. Вычислить злоумышленников удалось благодаря камерам наблюдения. В журнале La Repubblica сообщают, что двери находились в сельском доме в итальянской местности Абруццо.

Новые «владельцы» оставили их себе и не перепродавали. В четверг во Дворце правосудия в Аквиле прокурор проведет пресс-конференцию и сообщит больше о раскрытии преступления.