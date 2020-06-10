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Ракурс
Бэнкси показал новую картину на тему протестов, а в Италии нашли его украденную работу, фото — Maxim

Бэнкси показал новую картину на тему протестов, а в Италии нашли его украденную работу (ФОТО)

10 июн 2020, 21:10
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Художник Бэнкси отреагировал на свержение статуи предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона в Бристоле. На его новом рисунке изображены участники акций протеста, которые пытаются свергнуть бронзовую статую Колстона.

Бэнкси показал новую картину на тему протестов, а в Италии нашли его украденную работу, фото — Инстаграм

Британский уличный художник Бэнкси предложил вернуть статую на место, но дополнить таким образом, чтобы это удовлетворило протестующих.

Мы вытаскиваем ее из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и добавляем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину — тех, что его снимает. Все счастливы, — написал Бэнкси в Инстаграм.

Памятник Эдварду Колстону в Бристоле протестующие повалили с пьедестала 7 июня и утопили в реке Эйвон. Акции протеста в США и Европе начались после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Колстон разбогател благодаря работорговле и начал жертвовать деньги на благотворительность. Поддержку от него получали школы, больницы и церкви. Статую установили в его родном городе еще в 1895 году.

Между тем в Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в парижском театре Батаклан. Сначала мурал был выполнен на двери аварийного входа в театр. В ноябре 2015 года здесь произошел теракт, погибли 90 человек. Бэнкси нарисовал на двери аварийного выхода скорбную женщину.

Бэнкси показал новую картину на тему протестов, а в Италии нашли его украденную работу, фото — Инстаграм

В 2019 году неизвестные вырезали двери и увезли их на грузовике. Вычислить злоумышленников удалось благодаря камерам наблюдения. В журнале La Repubblica сообщают, что двери находились в сельском доме в итальянской местности Абруццо.

Новые «владельцы» оставили их себе и не перепродавали. В четверг во Дворце правосудия в Аквиле прокурор проведет пресс-конференцию и сообщит больше о раскрытии преступления.

Источник: Ракурс


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