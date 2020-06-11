На Харьковщине пьяный мужчина подорвал себя гранатой. Фото: ru.sputnik.md

https://racurs.ua/n139545-na-harkovschine-pyanyy-mujchina-podorval-sebya-granatoy.html

Ракурс

В Харьковской области вчера поздним вечером произошло чрезвычайное происшествие. В поселке городского типа Краснопавловка, расположенном в Лозовском районе, мужчина подорвал себя гранатой.

Инцидент произошел в районе лесополосы. На спецлицию полиции 102 сообщение о взрыве поступило около 22.30, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

На место инцидента выехали оперативники и взрывотехники. По информации свидетелей, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ранений он погиб на месте. Полиция проводит осмотр места происшествия.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее писал «Ракурс», в одной из жилых многоэтажек Киева прогремел взрыв. На лестничной площадке взорвалась граната, которой решил похвастаться мужчина перед своими собутыльниками.