Рядом с посольством США в Багдаде взорвалась ракета. Фото: ZN

https://racurs.ua/n139546-ryadom-s-posolstvom-ssha-v-bagdade-vzorvalas-raketa.html

Ракурс

Взрыв ракеты произошел сегодня ночью в Багдаде. Ракета упала в так называемую «зеленую зону» и разорвалась неподалеку от здания посольства США.

Также в «зеленой зоне» расположены правительственные здания, сообщает Reuters.

По словам свидетелей инцидента, после взрыва в посольстве США включилась сирена.

Военные также подтвердили ракетный обстрел. Ответственность за атаку на себя никто не взял.

Силовики установили, что ракета была запущена возле Народного стадиона в Багдаде.

Отмечается, что ракетный удар нанесен в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, во время которого должны обсуждаться вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры.

Как ранее писал «Ракурс», Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более 10 ракет.