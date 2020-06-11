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Ракурс
Рядом с посольством США в Багдаде взорвалась ракета. Фото: ZN

Рядом с посольством США в Багдаде взорвалась ракета (ВИДЕО)

11 июн 2020, 08:50
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Взрыв ракеты произошел сегодня ночью в Багдаде. Ракета упала в так называемую «зеленую зону» и разорвалась неподалеку от здания посольства США.

Также в «зеленой зоне» расположены правительственные здания, сообщает Reuters.

По словам свидетелей инцидента, после взрыва в посольстве США включилась сирена.

Военные также подтвердили ракетный обстрел. Ответственность за атаку на себя никто не взял.

Силовики установили, что ракета была запущена возле Народного стадиона в Багдаде.

Отмечается, что ракетный удар нанесен в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, во время которого должны обсуждаться вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры.

Как ранее писал «Ракурс», Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более 10 ракет.


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