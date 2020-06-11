Дело Стерненко: активисту вручили постановление о принудительном приводе в СБУ

Сергей Стерненко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n139549-delo-sternenko-aktivistu-vruchili-postanovlenie-o-prinuditelnom-privode-v-sbu.html

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Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», сегодня получил постановление о принудительном приводе к следователю для вручения уведомления о подозрении.

С соответствующим постановлением к Стерненко утром пришли сотрудники полиции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту, — отметил Стерненко.

Активист должен в 12.00 прибыть в здание управления СБУ, расположенное на Аскольдовом переулке в Киеве.

Стерненко ожидает, что сегодня или завтра состоится заседание суда по избрании ему меры пресечения после сообщения о подозрении.

Могут попытаться закрыть в СИЗО, — отметил активист.

В 2018 году на Стерненко были осуществлены несколько нападений. Во время нападения, произошедшего 24 мая 2018 года, он смертельно ранил одного из нападавших. Сам активист тогда получил телесные повреждения.

Напомним, 7 июня Стерненко получил повестку о вызове в СБУ на 10.00 9 июня для вручения подозрения. Тогда он сообщил, что в указанное время не сможет явиться по «объективным причинам».