Справа Стерненка: активісту вручили ухвалу про примусовий привід до СБУ

Сергій Стерненко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n139549-sprava-sternenka-aktyvistu-vruchyly-uhvalu-pro-prymusovyy-pryvid-do-sbu.html

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Сергію Стерненку, колишньому лідеру одеського «Правого сектору», сьогодні вручили ухвалу про примусовий привід до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист.

З відповідною ухвалою до Стерненка вранці прийшли співробітники поліції. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист, — зазначив Стерненко.

Активіст має о 12.00 прибути до будівлі управління СБУ, розташованої на Аскольдовому провулку в Києві.

Стерненко очікує, що сьогодні або завтра відбудеться засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу після повідомлення про підозру.

Можуть спробувати закрити до СІЗО, — зазначив активіст.

У 2018 році на Стерненка було здійснено декілька нападів. Під час нападу, який стався 24 травня 2018 року, Стерненко смертельно поранив одного з нападників. Сам активіст тоді отримав тілесні ушкодження.

Нагадаємо, 7 червня Стерненко отримав повістку про виклик до СБУ на 10.00 9 червня для вручення підозри. Тоді він повідомив, що у вказаний час не зможе з’явитися з «об'єктивних причин».